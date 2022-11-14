Лавров отреагировал на информацию о своей госпитализации на Бали

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал сообщения СМИ о том, что его госпитализировали на Бали, куда он прибыл для участия в саммите G20. Как пишет ТАСС, он заявил, что находится в отеле и готовится к участию в саммите.
«Читаю материалы к завтрашнему саммиту в гостинице», — сказал министр, подтвердив слова своей фотографией.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также опубликовала видео с Лавровым в своем Telegram-канале. На кадрах он пожелал западным журналистам «быть почестнее, чем они есть», писать правду и не ограничиваться в своих репортажах только одной точкой зрения, где так или иначе задействованы интересы Российской Федерации.
Напомним, что Лавров представляет Россию на саммите G20, который пройдет в Индонезии 15–16 ноября. В Кремле ранее заявляли, что отказ президента Владимира Путина от поездки на мероприятие связан «с его графиком и необходимостью его нахождения в Российской Федерации».
14 ноября глава МИД прибыл на Бали, после чего ряд Западных СМИ со ссылкой на индонезийские власти сообщили, что он якобы госпитализирован. Почти сразу эту информацию опровергла Захарова, опубликовав фото министра из отеля.