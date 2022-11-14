Лавров отреагировал на информацию о своей госпитализации на Бали

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал сообщения СМИ о том, что его госпитализировали на Бали, куда он прибыл для участия в саммите G20. Как пишет ТАСС, он заявил, что находится в отеле и готовится к участию в саммите.

«Читаю материалы к завтрашнему саммиту в гостинице», — сказал министр, подтвердив слова своей фотографией.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также опубликовала видео с Лавровым в своем Telegram-канале. На кадрах он пожелал западным журналистам «быть почестнее, чем они есть», писать правду и не ограничиваться в своих репортажах только одной точкой зрения, где так или иначе задействованы интересы Российской Федерации.

Напомним, что Лавров представляет Россию на саммите G20, который пройдет в Индонезии 15–16 ноября. В Кремле ранее заявляли, что отказ президента Владимира Путина от поездки на мероприятие связан «с его графиком и необходимостью его нахождения в Российской Федерации».