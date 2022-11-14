Песков отреагировал на деятельность Рогозина в зоне СВО

Деятельность бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в зоне специальной военной операции не требует согласований с Кремлем, так как он пока не получил назначения на новую госдолжность. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Фото: Телеграм-канал Рогоzин Телеграм-канал Рогоzин

«Это не требует никакого согласования в данном случае», - пояснил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом Дмитрий Песков заметил, что Рогозин пока не получил какую-то официальную должность, однако в администрации главы государства обычно не анонсируют предстоящие назначения.

«Мы, как правило, и не анонсируем [кадровые решения], и не будем это анонсировать», - пояснил пресс-секретарь президента.

15 июля указом президента России Владимира Путина Дмитрий Рогозин был отправлен в отставку с поста главы «Роскосмоса». По словам Дмитрия Пескова, отставка политика не была связана с претензиями к его работе.