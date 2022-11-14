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22 минуты назад

В Кремле прокомментировали деятельность Рогозина в зоне СВО

Алиса Селезнёва

Деятельность бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в зоне специальной военной операции не требует согласований с Кремлем, так как он пока не получил назначения на новую госдолжность. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Песков отреагировал на деятельность Рогозина в зоне СВО
Фото: Телеграм-канал РогоzинТелеграм-канал Рогоzин

«Это не требует никакого согласования в данном случае», - пояснил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом Дмитрий Песков заметил, что Рогозин пока не получил какую-то официальную должность, однако в администрации главы государства обычно не анонсируют предстоящие назначения.

«Мы, как правило, и не анонсируем [кадровые решения], и не будем это анонсировать», - пояснил пресс-секретарь президента.

15 июля указом президента России Владимира Путина Дмитрий Рогозин был отправлен в отставку с поста главы «Роскосмоса». По словам Дмитрия Пескова, отставка политика не была связана с претензиями к его работе.

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Позднее бывший глава «Роскосмоса» опубликовал фото из своей поездки в Донбасс и рассказал, что вместе со своими соратниками из группы «Царские волки» планирует оставаться на передовой вплоть до полной победы России.

Политика,Дмитрий Рогозин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Роскосмос,
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