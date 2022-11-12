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51 минуту назад

План изолировать делегацию из России на саммите G20 объяснили

Lenta.ru

Изоляция России на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии может быть связана с попыткой отсрочить мирные переговоры с Украиной, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила возможный план западных стран на мероприятии.

План изолировать делегацию из России на саммите G20 объяснили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это странно, потому что они в последнее время говорили, что нужно идти к мирным переговорам. Если они не собираются этого делать, какая изоляция? Во время таких саммитов люди встречаются не только на официальных встречах, но и на полях. Говоря об изоляции, возможно, украинская сторона боится, что мы, не дай бог, встретимся и с кем-то переговорим. Это странно: если вы никуда не пускаете, значит, вы не готовы к переговорам. Мы-то говорим, что мы готовы, не ставя каких-то условий. А украинская сторона говорит, что мы не сядем за стол, пока не выполнят наши условия. Так не бывает», — сказала депутат ГосдГосдумы.

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Ранее издание The Telegraph сообщило, что Европейский союз (ЕС) и Великобритания планируют изолировать делегацию из России на саммите G20, который пройдет 15-16 ноября на острове Бали. По данным издания, западные страны намерены игнорировать выступления российской делегации, а также препятствовать встречам с ее представителями.

Президент России Владимир Путин не сможет принять участие в мероприятии ни лично, ни онлайн из-за плотного графика, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский также не поедет на саммит. Однако он выступит по видеосвязи на мероприятии, посвященном влиянию событий на территории Украины на глобальную продовольственную безопасность.

После начала специальной военной операции России на территории Украины Москва рассматривала возможность переговоров только в случае прекращения сопротивления Киева.

30 сентября во время выступления на мероприятии, посвященном принятию в состав России Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), российский лидер заявил, что Москва готова к переговорам без обсуждения статуса этих территорий.

11 ноября заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Россия открыта к диалогу с Украиной без предварительных условий.

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