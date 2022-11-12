План изолировать делегацию из России на саммите G20 объяснили

«Это странно, потому что они в последнее время говорили, что нужно идти к мирным переговорам. Если они не собираются этого делать, какая изоляция? Во время таких саммитов люди встречаются не только на официальных встречах, но и на полях. Говоря об изоляции, возможно, украинская сторона боится, что мы, не дай бог, встретимся и с кем-то переговорим. Это странно: если вы никуда не пускаете, значит, вы не готовы к переговорам. Мы-то говорим, что мы готовы, не ставя каких-то условий. А украинская сторона говорит, что мы не сядем за стол, пока не выполнят наши условия. Так не бывает», — сказала депутат ГосдГосдумы.