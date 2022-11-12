В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

Эрдоган отреагировал на отказ Путина от визита на саммит G20

Елена Прошина

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что считал целесообразным участие президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Индонезии. Однако решение российского лидера было бы «неуважительно обсуждать». Об этом сообщает РИА Новости.

Турецкий президент рассказал, что во время последних переговоров сказал Владимиру Путину, что его визит в Индонезию может быть целесообразным. Однако российский президент заявил, что пока оценивает ситуацию.

«Господин Путин, очевидно, проконсультировался со своей командой и в итоге принял такое решение», - сказал Эрдоган.

Он отметил, что «было бы неуважительно» по отношению к Путину и его команде давать оценку по этому вопросу.

Ранее в МИД РФ заявили, что делегацию России на саммите G20 возглавит глава ведомства Сергей Лавров.

G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира. В этом году саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.

Ряд стран решили бойкотировать Россию на G20

Ранее британская пресса сообщила, что у стран Евросоюза и Британии есть особый план для саммита – изоляция и бойкот российской делегации.

Политика,Видео,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,ЕС,
37
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители