Эрдоган отреагировал на отказ Путина от визита на саммит G20

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что считал целесообразным участие президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Индонезии. Однако решение российского лидера было бы «неуважительно обсуждать». Об этом сообщает РИА Новости.

Турецкий президент рассказал, что во время последних переговоров сказал Владимиру Путину, что его визит в Индонезию может быть целесообразным. Однако российский президент заявил, что пока оценивает ситуацию.

«Господин Путин, очевидно, проконсультировался со своей командой и в итоге принял такое решение», - сказал Эрдоган.

Он отметил, что «было бы неуважительно» по отношению к Путину и его команде давать оценку по этому вопросу.

Ранее в МИД РФ заявили, что делегацию России на саммите G20 возглавит глава ведомства Сергей Лавров.

G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира. В этом году саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.