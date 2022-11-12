Лавров прибыл в Камбоджу для участия в Восточноазиатском саммите

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в субботу в Пномпень для участия в Восточноазиатском саммите (ВАС), передает корреспондент ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Глава МИД РФ возглавляет российскую делегацию на саммите. На полях ВАС российский министр также проведет ряд двусторонних встреч.

ВАС был учрежден в 2005 году в качестве платформы для стратегического диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по вопросам сотрудничества в области безопасности и экономики. Он проходит в привязке к встречам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).