Лавров прибыл в Камбоджу для участия в Восточноазиатском саммите

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в субботу в Пномпень для участия в Восточноазиатском саммите (ВАС), передает корреспондент ТАСС.
Глава МИД РФ возглавляет российскую делегацию на саммите. На полях ВАС российский министр также проведет ряд двусторонних встреч.
ВАС был учрежден в 2005 году в качестве платформы для стратегического диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по вопросам сотрудничества в области безопасности и экономики. Он проходит в привязке к встречам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
В саммите принимают участие страны-члены ассоциации (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также их партнеры по диалогу - Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США и Япония.