Медведев высказался о территориальном суверенитете России

Все вернется домой, в Россию, так как понятие территориального суверенитета никуда не делось, написал в своем Телеграм-канале замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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«Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Все вернется домой. В Российскую Федерацию», - написал Медведев.

По его словам, «алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникерство – нет». Он призвал россиян не давать повода для радости «врагу ближнему и дальнему» и почаще напоминать ему о величии и безграничности Русского мира.