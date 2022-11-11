Медведев высказался о территориальном суверенитете России

Все вернется домой, в Россию, так как понятие территориального суверенитета никуда не делось, написал в своем Телеграм-канале замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Все вернется домой. В Российскую Федерацию», - написал Медведев.
По его словам, «алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникерство – нет». Он призвал россиян не давать повода для радости «врагу ближнему и дальнему» и почаще напоминать ему о величии и безграничности Русского мира.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Херсонская область остается субъектом Российской Федерации, в этом не может быть никаких изменений. По его словам, этот субъект закреплен законодательно. Он также подчеркнул, что в Кремле не жалеют о присоединении Херсона к России.