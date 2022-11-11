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1 час назад

Медведев высказался о территориальном суверенитете России

Елена Прошина

Все вернется домой, в Россию, так как понятие территориального суверенитета никуда не делось, написал в своем Телеграм-канале замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев высказался о территориальном суверенитете России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Все вернется домой. В Российскую Федерацию», - написал Медведев.

По его словам, «алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникерство – нет». Он призвал россиян не давать повода для радости «врагу ближнему и дальнему» и почаще напоминать ему о величии и безграничности Русского мира.

В Кремле высказались о статусе Херсонской области

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Херсонская область остается субъектом Российской Федерации, в этом не может быть никаких изменений. По его словам, этот субъект закреплен законодательно. Он также подчеркнул, что в Кремле не жалеют о присоединении Херсона к России.

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