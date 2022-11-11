ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 79%

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину за последнюю неделю снизился на 0,6 п. п. и составляет 79,5%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу.

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"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,5% участников опроса (минус 0,6 п. п. за неделю), уровень одобрения деятельности президента составил 75,8% (минус 0,7 п. п. за неделю)", - отмечается в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 50,6% опрошенных (плюс 0,3 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 52,8% респондентов (минус 0,3 п. п.). О доверии Мишустину заявили 62,3% (минус 1,1 п. п. за неделю).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,5% (плюс 0,5 п. п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергей Миронову - 33,2% (плюс 4,6 п. п. за неделю), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 7% (минус 1,4 п. п. за неделю), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 15% (минус 0,8 п. п. за неделю).

Уровень поддержки "Единой России" составил 40,4% (плюс 0,1 п. п. за неделю), КПРФ - 10,3% (плюс 0,4 п. п.), "Новых людей" - 4,7% (плюс 0,5 п. п. за неделю), ЛДПР - 8,1% (минус 0,8 п. п. за неделю), "Справедливой России - За правду" - 5,4% (минус 0,7 п. п.).