В Кремле высказались о статусе Херсонской области

«Мне нечего добавить, нечего сказать по этой теме, здесь опять же за какими-то расширяющими комментариями я прошу обращаться в Министерство обороны. Вы знаете, что это предложение командующего Суровикина и решение министра обороны, поэтому я прошу обращаться в Министерство обороны. Мне нечего сказать по этой теме», - сказал он.