В Кремле высказались о статусе Херсонской области

Херсонская область остается субъектом Российской Федерации, в этом не может быть никаких изменений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.
«Это субъект Российской Федерации. Законодательно этот субъект закреплен, определен. Здесь нет и не может быть никаких изменений», - сказал Песков.
Он также подчеркнул, что в Кремле не жалеют о присоединении Херсона к России. он также переадресовал вопросы о докладе командующего объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина об обстановке в зоне СВО в Минобороны.
«Мне нечего добавить, нечего сказать по этой теме, здесь опять же за какими-то расширяющими комментариями я прошу обращаться в Министерство обороны. Вы знаете, что это предложение командующего Суровикина и решение министра обороны, поэтому я прошу обращаться в Министерство обороны. Мне нечего сказать по этой теме», - сказал он.
Напомним, Сергей Суровикин ранее принял решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил принять все меры для безопасной переброски войск на херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.