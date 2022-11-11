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35 минут назад

В Кремле высказались о статусе Херсонской области

Елена Прошина

Херсонская область остается субъектом Российской Федерации, в этом не может быть никаких изменений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

В Кремле высказались о статусе Херсонской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это субъект Российской Федерации. Законодательно этот субъект закреплен, определен. Здесь нет и не может быть никаких изменений», - сказал Песков.

Он также подчеркнул, что в Кремле не жалеют о присоединении Херсона к России. он также переадресовал вопросы о докладе командующего объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина об обстановке в зоне СВО в Минобороны.

«Мне нечего добавить, нечего сказать по этой теме, здесь опять же за какими-то расширяющими комментариями я прошу обращаться в Министерство обороны. Вы знаете, что это предложение командующего Суровикина и решение министра обороны, поэтому я прошу обращаться в Министерство обороны. Мне нечего сказать по этой теме», - сказал он.

Напомним, Сергей Суровикин ранее принял решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил принять все меры для безопасной переброски войск на херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.

Политика,Сергей Суровикин,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,
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