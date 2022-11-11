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1 час назад

Новые санкции ЕС против России могут утвердить до конца года

Москва24иещё 1

Новые санкции Евросоюза против России могут утвердить до конца года, заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный источник в ЕС, передает РИА Новости.

Новые санкции ЕС против России могут утвердить до конца года
Фото: m24.rum24.ru

Он подчеркнул, что в настоящее время над ними работают, при этом в понедельник, 14 ноября, на заседании глав МИД ЕС решений пока не планируется.

По словам собеседника агентства, идет работа над новыми ограничениями против Белоруссии за внутреннюю ситуацию и поддержку России.

6 октября был принят восьмой пакет санкций в сторону РФ. Европейский союз ввел ограничения против 30 физических и 7 юридических лиц из России. В частности, в список попали певец Олег Газманов и лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев.

Помимо этого, 13 октября Европейский союз продлил на год санкции в сторону физических и юридических лиц, которые ответственны, по словам сообщества, за распространение и применение химического оружия.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что санкции Запада в отношении РФ негативно сказываются на самой Европе. Он уточнил, что недружественные государства на данный момент столкнулись с рекордным ростом цен на газ, электричество, бензин и даже хлеб.

Политика,Олег Газманов,Михаил Мишустин,Николай Расторгуев,ЕС,
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