Ряд стран решили бойкотировать Россию на G20

15-16 ноября на Бали пройдет саммит «Большой двадцатки» G20, на который съедутся лидеры разных государств, в том числе президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин. А у стран-участниц Евросоюза и Великобритании есть особый план на это мероприятие. Они решили предпринять все возможное, чтобы изолировать российскую делегацию и бойкотировать ее выступления. Об этом пишет газета The Telegraph, ссылаясь на представителя европейской внешнеполитической службы.

Индонезия под давлением

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В связи с ведением России специальной военной операции на Украине, западные страны добивались от хозяйки саммита отстранить РФ от участия в мероприятии. Если этого не произойдет, они грозили бойкотировать сам саммит. Несмотря на давление, Индонезия направила приглашение президенту Владимиру Путину. Получил его и украинский лидер Владимир Зеленский — ему предложили присутствовать в качестве гостя.

За несколько дней до начала работы саммита стало известно, что президенты РФ и Украины на Бали не полетят, при этом Путин отказался выступать даже в онлайн-формате. Как объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, это связано с графиком главы государства. Поэтому Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Россия на полях саммита намерена представить идеи в области продовольствия и энергетики, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, а также организацию поставок зерна и удобрений.

Однако в планах Запада не позволить представителю России выступить.

Хитрый план

Выяснилось, что европейцы намерены препятствовать встречам своих партнеров с членами российской делегации, включая и самого Лаврова. Также они намерены делать так, чтобы они уходили во время выступления России. Этими действиями представители Евросоюза рассчитывают дать понять, что любые переговоры с Киевом должны проводиться лишь на приемлемых для него условиях. Предполагается, что активно содействовать изоляции России будут Италия, Германия, Испания и Франция.

«Безграничная дружба» на страже

Но их планам может помешать Китай. The Telegraph приводит слова европейского чиновника, который считает, что Пекин вмешается в дело, поскольку КНР и РФ связывает не только тесное сотрудничество, но и «безграничная дружба».