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27 минут назад

В Совфеде объяснили отказ Зеленского приехать на G20

Елена Прошина

Член Совфеда Сергей Цеков в беседе с «Известиями» прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского приехать на саммит G20. Он в шутку предположил, что украинский глава боится, что пока его не будет в стране, там произойдет государственный переворот.

В Совфеде объяснили отказ Зеленского приехать на G20
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Может, он боится Украину оставить, думает, уеду, а там переворот организуют», — сказал Цеков.

Также, по его мнению, Зеленский может «понимает, что в Индонезии его встретят не так радостно, как в Евросоюзе и США» и поэтому не хочет посещать саммит.

Озвучены темы выступления России на G20

«G20 — это страны и азиатские, и африканские, и латиноамериканские. Поэтому там отношение к нему не очень, все понимают там, что он орудие в руках США. А американцев, как и европейцев, там не любят», — добавил Цеков.

Ранее министр по морским делам и инвестициям Индонезии Лухута Бинсара Панджаитана сообщил, что Зеленский не приедет на саммит «из-за занятости внутренними делами Украины».

Напомним, что президент РФ Владимир Путин также не примет участия в G20. Делегацию России на саммите возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Съезд G20 пройдет в Индонезии на острове Бали 15-16 ноября.

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