В Совфеде объяснили отказ Зеленского приехать на G20

Член Совфеда Сергей Цеков в беседе с «Известиями» прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского приехать на саммит G20. Он в шутку предположил, что украинский глава боится, что пока его не будет в стране, там произойдет государственный переворот.

«Может, он боится Украину оставить, думает, уеду, а там переворот организуют», — сказал Цеков.

Также, по его мнению, Зеленский может «понимает, что в Индонезии его встретят не так радостно, как в Евросоюзе и США» и поэтому не хочет посещать саммит.

«G20 — это страны и азиатские, и африканские, и латиноамериканские. Поэтому там отношение к нему не очень, все понимают там, что он орудие в руках США. А американцев, как и европейцев, там не любят», — добавил Цеков.

Ранее министр по морским делам и инвестициям Индонезии Лухута Бинсара Панджаитана сообщил, что Зеленский не приедет на саммит «из-за занятости внутренними делами Украины».