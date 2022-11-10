В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
35 минут назад

Путин назвал приоритетным наращивание присутствия РФ в Антарктике

Газета.Ruиещё 1

Президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам, организаторам и гостям международного форума «Дни Арктики и Антарктики» назвал приоритетными наращивание научного присутствия РФ в Антарктике и развитие Арктики. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Путин высказался о планах России на Арктику
Фото: газета.ругазета.ру

По словам президента, в Антарктиде будет продолжаться большая работа. В частности, там продолжается строительство нового российского зимовочного комплекса станции «Восток». Он позволит ученым вести полномасштабную научную работу в Антарктиде.

«Мы нацелены на укрепление международного сотрудничества в этих регионах планеты (Арктике и Антарктиде. — «Газета.Ru»), реализацию совместных программ в самых разных сферах», — пояснил Путин.

Ранее сообщалось, что Арктике в ближайшие десятилетия грозит исчезновение льда в летние периоды. По словам сотрудника Массачусетского университета Джули Бригам-Гретта, сейчас с этим уже ничего нельзя сделать.

Политика,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители