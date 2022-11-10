Путин высказался о планах России на Арктику

Президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам, организаторам и гостям международного форума «Дни Арктики и Антарктики» назвал приоритетными наращивание научного присутствия РФ в Антарктике и развитие Арктики. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Фото: газета.ру газета.ру

По словам президента, в Антарктиде будет продолжаться большая работа. В частности, там продолжается строительство нового российского зимовочного комплекса станции «Восток». Он позволит ученым вести полномасштабную научную работу в Антарктиде.

«Мы нацелены на укрепление международного сотрудничества в этих регионах планеты (Арктике и Антарктиде. — «Газета.Ru»), реализацию совместных программ в самых разных сферах», — пояснил Путин.