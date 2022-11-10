Глава МИД России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20, который пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, вместо российского президента Владимира Путина . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства России в Индонезии Александра Тумайкина.

Ранее власти Индонезии подтвердили решение президента России Владимира Путина не поехать на предстоящий саммит «Большой двадцатки» (G20) на остров Бали. По словам пресс-секретаря индонезийского министра по морским и инвестиционным вопросам Джоди Махарда, Путина будет представлять министр иностранных дел России Сергей Лавров, который должен присоединиться к одной из встреч виртуально.