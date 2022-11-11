Понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло, все вернется домой.
Об этом высказался заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.
Также политик заявил о недопустимости паникерства. «Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему. И почаще напоминайте ему о величии и безграничности Русского мира», — подчеркнул Медведев.
Решение отвести войска за Днепр было принято 9 ноября. Его посчитали целесообразным командующий специальной военной операцией (СВО) на Украине генерал армии Сергей Суровикин и министр обороны России Сергей Шойгу. Военнослужащий объяснил, что в случае мощной ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Каховской плотине или если киевский режим увеличит попуск воды из водохранилищ, это может создать поток воды, который приведет к обширным зонам затопления.