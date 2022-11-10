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25 минут назад

Путин отметил снижение числа тяжких преступлений и ДТП в России

Газета.Ruиещё 4

Президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел отметил, что число тяжких и особо тяжких преступлений в стране и количество правонарушений со стороны несовершеннолетних в 2022 году снижается. Об этом говорится на сайте президента.

Путин высказался по поводу тяжких преступлений и ДТП в РФ
Фото: Михаил Метцель/РИА НовостиМихаил Метцель/РИА Новости

"В целом по стране в текущем году фиксируется снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений", - сказал он.

По словам президента, также есть "зримые" успехи в противодействии наркоторговле и организованной преступности. Кроме того, отметил Путин, все меньше наблюдается уголовных преступлений и дорожно-транспортных происшествий несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин указом увеличил численность штатных сотрудников органов прокуратуры почти на 3 тыс. человек. Соответствующий документ опубликован 7 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика,Владимир Путин,
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