Путин высказался по поводу тяжких преступлений и ДТП в РФ

Президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел отметил, что число тяжких и особо тяжких преступлений в стране и количество правонарушений со стороны несовершеннолетних в 2022 году снижается. Об этом говорится на сайте президента.

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости Михаил Метцель/РИА Новости

"В целом по стране в текущем году фиксируется снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений", - сказал он.

По словам президента, также есть "зримые" успехи в противодействии наркоторговле и организованной преступности. Кроме того, отметил Путин, все меньше наблюдается уголовных преступлений и дорожно-транспортных происшествий несовершеннолетних.