Bloomberg: Путин не поедет на саммит G20

Президент России Владимир Путин не поедет на саммит «Большой двадцатки» (G20), который состоится на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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«Владимир Путин не поедет на саммит G20 на следующей неделе», - уточнил автор статьи.

По данным агентства, представлять Россию на международной конференции будет глава МИД РФ Сергей Лавров.