Bloomberg: Путин не поедет на саммит G20

Президент России Владимир Путин не поедет на саммит «Большой двадцатки» (G20), который состоится на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«Владимир Путин не поедет на саммит G20 на следующей неделе», - уточнил автор статьи.
По данным агентства, представлять Россию на международной конференции будет глава МИД РФ Сергей Лавров.
Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил ранее, что Владимир Путин с высокой долей вероятности не посетит Бали. Он уточнил, что направленное России приглашение остается в силе.