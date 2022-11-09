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55 минут назад

Bloomberg: Путин не поедет на саммит G20

Илья Родин

Президент России Владимир Путин не поедет на саммит «Большой двадцатки» (G20), который состоится на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Bloomberg: Путин не поедет на саммит G20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Владимир Путин не поедет на саммит G20 на следующей неделе», - уточнил автор статьи.

По данным агентства, представлять Россию на международной конференции будет глава МИД РФ Сергей Лавров.

В Кремле пообещали сообщить о решении Путина по G20 на днях

Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил ранее, что Владимир Путин с высокой долей вероятности не посетит Бали. Он уточнил, что направленное России приглашение остается в силе.

Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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