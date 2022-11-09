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42 минуты назад

Депутат Павлов пожелал уехавшим из России, чтобы "их кости сгнили" за границей

Газета.Ru

Депутат Государственной думы Владимир Павлов пожелал тем, кто уехал из России после объявленной в стране частичной мобилизации, чтобы "их кости сгнили" за границей. Об этом он сообщил в эфире телеканала НТВ.

Депутат ГД пожелал уехавшим из России, чтобы «их кости сгнили» за границей
Фото: «Газета.Ru»«Газета.Ru»

"Сбежавшие трусы, поставившие свой живот и свои гражданские интересы выше гражданского долга, однозначно для нас не являются чем-то необходимым и нужным. Пусть их кости сгниют там, мы станем только сильнее и очистимся", - заявил депутат.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что уезжающим за границу после объявления мобилизации россиянам нужно давать не эмоциональную, а правовую оценку, в зависимости от конкретного случая.

Россияне начали покидать Казахстан

До этого Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что решение россиян, уехавших в другие государства, в текущих обстоятельствах является "предательством".

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Политика,Владимир Павлов,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,
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