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27 минут назад

В Госдуме предрекли США распад на отдельные штаты

Lenta.ru

США грозит распад на отдельные штаты в случае, если вся власть останется в руках у нынешнего президента Джо Байдена и его команды. Такое будущее Соединенным Штатам предрек депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, его цитирует РИА Новости

В Госдуме предрекли США распад на отдельные штаты
Фото: Zuma\TACCZuma\TACC

«Если полнота власти сохранится в руках Байдена и его команды, то американское общество ждет большое потрясение, внутриполитический и экономические кризис и как итог распад на отдельные независимые штаты», — сказал Шеремет, комментируя выборы в Америке.

Депутат подчеркнул, что судьба США находится в руках простых американцев, от исхода выборов зависит будущее страны. Шеремет считает, что Байден сделал из Соединенных Штатов страну, которая не пользуется уважением в мире.

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Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа допустил, что в США может произойти пересчет голосов в некоторых штатах в случае победы Республиканской партии.

«Видим, как демократы цепляются за власть», — заявил он.

8 ноября в США состоялся основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса. На них избирали 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. По предварительным подсчетам, республиканская партия заняла 220 мест в палате представителей Конгресса США, Демократическая партия — 215 кресел.

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