Патрушев прибыл в Тегеран

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев во вторник прибыл в Тегеран, где у него запланированы встречи с высокопоставленными иранскими чиновниками. Об этом сообщило агентство ИРНА.

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По его сведениям, Патрушев прибыл с официальным визитом по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.