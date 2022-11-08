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37 минут назад

СМИ: Патрушев прибыл в Тегеран для обсуждения международных вопросов и сотрудничества

ТАСС

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев во вторник прибыл в Тегеран, где у него запланированы встречи с высокопоставленными иранскими чиновниками. Об этом сообщило агентство ИРНА.

Патрушев прибыл в Тегеран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его сведениям, Патрушев прибыл с официальным визитом по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

В рамках визита, сообщает агентство, помимо переговоров с Шамхани, запланированы встречи "с высокопоставленными политическими и экономическими деятелями Ирана для обсуждения вопросов развития двусторонних отношений и сотрудничества на международной арене".

Политика,Николай Патрушев,Совет безопасности РФ,
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