В Госдепе подтвердили планы по переговорам с РФ по ДСНВ

Соединенные Штаты и Россия договорились провести в ближайшее время встречу двусторонней комиссии по выполнению Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в ходе регулярного брифинга.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Мы договорились, что комиссия встретится в ближайшем будущем в соответствии с ДСНВ», — сказал представитель госдепартамента, подчеркивая, что работа комиссии «конфиденциальна».

По его словам, Соединенные Штаты надеются на «конструктивную» встречу.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Россия и США планируют в ближайшие недели обсудить возобновление инспекций объектов атомного оружия в соответствии с новым договором СНВ. Два человека в Москве, знакомые с дискуссиями вокруг переговоров, которые попросили не называть их имен, сказали, что Каир является вероятным местом встречи.