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9 минут назад

В госдепартаменте США подтвердили планы по проведению переговоров с Россией по ДСНВ

Газета.Ru

Соединенные Штаты и Россия договорились провести в ближайшее время встречу двусторонней комиссии по выполнению Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в ходе регулярного брифинга.

В Госдепе подтвердили планы по переговорам с РФ по ДСНВ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы договорились, что комиссия встретится в ближайшем будущем в соответствии с ДСНВ», — сказал представитель госдепартамента, подчеркивая, что работа комиссии «конфиденциальна».

По его словам, Соединенные Штаты надеются на «конструктивную» встречу.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Россия и США планируют в ближайшие недели обсудить возобновление инспекций объектов атомного оружия в соответствии с новым договором СНВ. Два человека в Москве, знакомые с дискуссиями вокруг переговоров, которые попросили не называть их имен, сказали, что Каир является вероятным местом встречи.

До этого заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что Вашингтон пока не ведет с Москвой переговоров о выработке соглашения на замену Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Политика,Нед Прайс,Госдеп США,
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