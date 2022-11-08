В Думе предложили признать Greenpeace нежелательной организацией

Депутаты Госдумы планируют направить в Генпрокуратуру обращение с просьбой признать Greenpeace нежелательной организацией, рассказал член комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Об этом пишет ТАСС.

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Якубовский пояснил, что обсуждал эту тему с коллегами из межфракционной рабочей группы «Байкал». Депутаты приняли решение обратиться в Генпрокуратуру РФ с инициативой признать деятельность Greenpeace «не подпадающей под действие закона об иноагентах, нежелательной на территории РФ».

Парламентарий уточнил, что денежные средства поступают экологической организации из недружественных стран. Соответственно, ее следует признать нежелательной на территории России.

По мнению Якубовского, россияне в состоянии самостоятельно следить за экологической обстановкой в стране, принимать меры для ее улучшения, защищать природные богатства.