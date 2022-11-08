Путин посмертно присвоил звание Героя России протоиерею Васильеву

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России протоиерею Михаилу Васильеву , погибшему в зоне военной операции. Об этом сообщается в указе на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции на Украине погиб «военный» священник, протоиерей Михаил Васильев. Об этом написал в своем Telegram-канале замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Представитель РПЦ отметил, что погибшему неоднократно приходилось бывать в командировках в местах ведения боевых действий: он был на территории Чечни в начале 2000-х годов, в Сирии, а в последнее время находился в зоне спецоперации.