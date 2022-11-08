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1 час назад

Путин присвоил звание Героя России протоиерею Михаилу Васильеву, погибшему в зоне СВО

Газета.Ruиещё 8

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России протоиерею Михаилу Васильеву, погибшему в зоне военной операции. Об этом сообщается в указе на сайте Кремля.

Путин посмертно присвоил звание Героя России протоиерею Васильеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Васильеву Михаилу Владимировичу – протоиерею, клирику Московской епархии (посмертно)», — говорится в указе.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции на Украине погиб «военный» священник, протоиерей Михаил Васильев. Об этом написал в своем Telegram-канале замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Представитель РПЦ отметил, что погибшему неоднократно приходилось бывать в командировках в местах ведения боевых действий: он был на территории Чечни в начале 2000-х годов, в Сирии, а в последнее время находился в зоне спецоперации.

Политика,Михаил Васильев,Владимир Путин,РПЦ,
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