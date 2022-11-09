Путин потребовал создать новое пособие для семей с детьми

«Я хочу подчеркнуть, что это была долгая дорога к достижению того результата, к которому мы стремимся и который должен быть достигнут со следующего года», — сказал Путин. По его словам, власти должны завершить работу над новой системой поддержки семей с детьми несмотря ни на что.