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1 час назад

Путин рассказал, как учился стрелять из пушки 1938 года

Москва24иещё 2

Владимир Путин рассказал, как учился стрелять из пушки 1938 года, когда еще был студентом. Во вторник глава государства посетил выставку об истории обороны Москвы на Красной площади.

Путин рассказал, как учился стрелять из пушки 1938 года
Фото: ТАССТАСС

PR-директор студии "ВоенФильм" Ольга Родионова провела президенту экскурсию. Оказалось, что Путин уже был знаком с некоторыми образцами военной техники. Родионова была удивлена, что президент сразу узнал пушку 1938 года.

"Я учился на ней стрелять. В университете у нас же военная кафедра была", – объяснил он.

Глава государства также обратил внимание на орудие, которое называется "сорокапятка".

"Ее называли "Прощай, Родина!" Она делала 15–20 выстрелов (в минуту. – Прим. ред.) и все", – добавил Путин.

"Сорокапятка" – это 45 миллиметровая противотанковая пушка (53-К). Она активно использовалась в начале Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что президент осмотрел выставку об истории обороны Москвы. Руководитель студии "ВоенФильм" Игорь Угольников вместе с PR-директором подробно рассказали президенту об экспонатах интерактивного музея. Они подчеркнули, что это настоящие образцы предметов военных лет.

Глава государства также послушал песню "Священная война" в исполнении хора.

В свою очередь, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич заявил, что посвященный параду 1941 года интерактивный музей, который работает на Красной площади, очень полезен молодому поколению россиян. Он отметил, что и сам осмотрел экспозицию. По его словам, там ощущается атмосфера того времени.

Политика,Игорь Угольников,Ольга Родионова,Франц Клинцевич,Владимир Путин,
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