Милонов предложил ставить особую отметку в паспорта «позорно сбежавших» россиян

«Я считаю, что у этих людей должна быть особая отметка. И эти люди должны для нас быть идентифицированы как люди, которые ненадёжные, которые в нужный момент предали. Иными словами, кроме как предательство, я про этих людей сказать не могу. Пускай у них будет пожизненно такая метка позорная — "сбежал"», – заявил он.