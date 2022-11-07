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9 минут назад

Милонов предложил ставить особую отметку в паспорта «позорно сбежавших» россиян

Елена Прошина

Депутат Госдумы России Виталий Милонов предложил ставить особую отметку в документах тех граждан России, которые уехали из страны после начала специальной военной операции. Своё предложение он озвучил в эфире радио «Комсомольская правда».

Милонов предложил ставить особую отметку в паспорта «позорно сбежавших» россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я считаю, что у этих людей должна быть особая отметка. И эти люди должны для нас быть идентифицированы как люди, которые ненадёжные, которые в нужный момент предали. Иными словами, кроме как предательство, я про этих людей сказать не могу. Пускай у них будет пожизненно такая метка позорная — "сбежал"», – заявил он.

Милонов также рассказал о том, что увидел в социальных сетях фото с билетами из Москвы в Ереван за 270 тысяч рублей. По мнению Милонова, в России не должны принимать таких людей обратно «с распростёртыми объятиями».

«Я считаю, что те, кто свалил, они себе подписали определённый приговор. Давайте по-честному. Эти люди жили в нашей стране. Так или иначе, получили образование, воспитание, освоили какие-то навыки. Когда Родина попросила не то что вернуть долг, а попросила выполнить свою священную обязанность, причём их же не всех призывать собирались, они все убежали. Все перечеркнули свою страну и сбежали позорно», – считает депутат.

Ранее Милонов рассказал о том, как служил артиллеристом в ходе спецоперации.

Политика,Виталий Милонов,
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