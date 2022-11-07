Песков назвал препятствие для переговоров с Украиной

«Мы неоднократно говорили, что российская сторона остается открытой, чтобы достигать свои цели на переговорах. Но также мы неоднократно обращали внимание всех на то, что в настоящий момент мы не видим такой возможности, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной», — заявил Песков.