Песков назвал препятствие для переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ остается открытой для переговоров с Украиной, однако сейчас они невозможны из-за действий Киева. Как сообщает ТАСС, представитель Кремля напомнил, что президент Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность контактов с Москвой.
«Мы неоднократно говорили, что российская сторона остается открытой, чтобы достигать свои цели на переговорах. Но также мы неоднократно обращали внимание всех на то, что в настоящий момент мы не видим такой возможности, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной», — заявил Песков.
Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
4 октября Зеленский официально ввел в действие Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с Путиным. При этом российская сторона неоднократно заявляла, что диалог возможен в случае заинтересованности Киева.