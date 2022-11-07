Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал одну из причин проведения СВО. По его словам, это угроза Киева возродить ядерную программу. Об этом он написал в своем аккаунте «ВКонтакте».
По его словам, Украина «горько плачет о принятом по Будапештскому меморандуму 1994 года решении вывести расположенный у них на территории и оставшийся в наследство от СССР ядерный арсенал».
«Кстати, замечу о решении, продиктованном под жестким давлением своих нынешних хозяев из Вашингтона. Малороссийские «вожди» всегда потом говорили о нем как о вынужденном шаге, хотя содержать свалившееся случайным образом «могущество» у Киева средств не было. И с явным привкусом горечи: от ныне покойного Кравчука до нынешнего наркотического злодея. А еще о том, что они с дьявольским удовольствием применили бы его против нас и своих собственных граждан. О чем недвусмысленно намекали, угрожая возобновить ядерную программу. И что стало одной из причин проведения СВО», - написал Медведев.
Он привел в пример ЮАР, которая была «первой и единственной страной, обладавшей ядерным оружием». Он напомнил, что страна присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и стала одним из инициаторов заключения Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Африке в 1996 году.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что считает небольшой вероятность применения ядерного оружия в ходе российско-украинского конфликта, однако последствия будут огромные. При этом он подчеркнул, что Запад относится крайне серьезно к угрозе ядерной эскалации со стороны Москвы.