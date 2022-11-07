Медведев назвал одну из причин проведения СВО

«Кстати, замечу о решении, продиктованном под жестким давлением своих нынешних хозяев из Вашингтона. Малороссийские «вожди» всегда потом говорили о нем как о вынужденном шаге, хотя содержать свалившееся случайным образом «могущество» у Киева средств не было. И с явным привкусом горечи: от ныне покойного Кравчука до нынешнего наркотического злодея. А еще о том, что они с дьявольским удовольствием применили бы его против нас и своих собственных граждан. О чем недвусмысленно намекали, угрожая возобновить ядерную программу. И что стало одной из причин проведения СВО», - написал Медведев.