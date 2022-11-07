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46 минут назад

Медведев назвал одну из причин проведения СВО

Елена Прошина

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал одну из причин проведения СВО. По его словам, это угроза Киева возродить ядерную программу. Об этом он написал в своем аккаунте «ВКонтакте».

По его словам, Украина «горько плачет о принятом по Будапештскому меморандуму 1994 года решении вывести расположенный у них на территории и оставшийся в наследство от СССР ядерный арсенал».

«Кстати, замечу о решении, продиктованном под жестким давлением своих нынешних хозяев из Вашингтона. Малороссийские «вожди» всегда потом говорили о нем как о вынужденном шаге, хотя содержать свалившееся случайным образом «могущество» у Киева средств не было. И с явным привкусом горечи: от ныне покойного Кравчука до нынешнего наркотического злодея. А еще о том, что они с дьявольским удовольствием применили бы его против нас и своих собственных граждан. О чем недвусмысленно намекали, угрожая возобновить ядерную программу. И что стало одной из причин проведения СВО», - написал Медведев.

Он привел в пример ЮАР, которая была «первой и единственной страной, обладавшей ядерным оружием». Он напомнил, что страна присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и стала одним из инициаторов заключения Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Африке в 1996 году.

Медведев назвал единственную гарантию от мирового конфликта

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что считает небольшой вероятность применения ядерного оружия в ходе российско-украинского конфликта, однако последствия будут огромные. При этом он подчеркнул, что Запад относится крайне серьезно к угрозе ядерной эскалации со стороны Москвы.

Политика,Видео,Йенс Столтенберг,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет безопасности РФ,
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