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13 минут назад

Путин присвоил звание генерал-полковника полиции замглавы МВД России Храпову

ТАССиещё 1

Президент России Владимир Путин присвоил специальное звание генерал-полковника полиции замглавы МВД России Андрею Храпову. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин повысил в звании замглавы МВД
Фото: мвд.рфмвд.рф

"Присвоить специальные звания: генерал-полковника полиции Храпову Андрею Ивановичу", - сказано в документе.

Также указом присвоено звание генерал-лейтенанта полиции начальнику ГУ МВД России по Ставропольскому краю Андрею Мишагину и начальнику управления УТ МВД России по СЗФО Евгению Стасишину.

Кроме того, звания генерал-майора полиции присвоены начальнику полиции УМВД по Владимирской области Александру Арапову, начальнику управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергею Басову, главе МВД Адыгеи Олегу Безсмельницыну, начальнику УВД по ЮЗАО города Москвы Максиму Ваничкину, начальнику Камчатского управления МВД Ивану Кокухину, замначальнику управления - начальнику полиции саратовского ГУ МВД Ивану Костенко, замминистра внутренних дел по Удмуртской Республике - начальнику полиции Олегу Мальцеву и замначальника УМВД России по Калужской области - начальнику полиции управления МВД России по Калужской области Максиму Тихонову.

Также указом президента присвоены звания генерал-майора внутренней службы замначальнику ГУ МВД по Ростовской области Алексею Тимофееву и генерал-майора юстиции - замначальника следственного департамента МВД Данилу Филиппову.

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