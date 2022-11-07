Путин повысил в звании замглавы МВД

Также указом присвоено звание генерал-лейтенанта полиции начальнику ГУ МВД России по Ставропольскому краю Андрею Мишагину и начальнику управления УТ МВД России по СЗФО Евгению Стасишину.

Кроме того, звания генерал-майора полиции присвоены начальнику полиции УМВД по Владимирской области Александру Арапову, начальнику управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергею Басову, главе МВД Адыгеи Олегу Безсмельницыну, начальнику УВД по ЮЗАО города Москвы Максиму Ваничкину, начальнику Камчатского управления МВД Ивану Кокухину, замначальнику управления - начальнику полиции саратовского ГУ МВД Ивану Костенко, замминистра внутренних дел по Удмуртской Республике - начальнику полиции Олегу Мальцеву и замначальника УМВД России по Калужской области - начальнику полиции управления МВД России по Калужской области Максиму Тихонову.