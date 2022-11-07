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12 минут назад

Захарова предложила европейским политикам осудить самих себя

Елена Прошина

Высокопоставленным лицам в Европе прежде всего необходимо провести трибунал против самих себя. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, передает URA.RU.

Захарова предложила европейским политикам осудить самих себя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она прокомментировала заявление руководства Чехии о создании специального трибунала в отношении Российской Федерации.

«С себя начните», — написала Захарова и добавила, что Ирак, Сербия и «остатки Ливии» оценят подобный шаг со стороны Запада. Она подчеркнула, что европейским политикам стоило бы «свершить правосудие» над собой.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ также прокомментировала слова Еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Вархели о сроках подготовки к вступлению Украины в Европейский союз. Она считает, что для реализации этой задумки потребуется столько же времени, сколько займет «развал ЕС».

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Главы правительств и государств ЕС одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов. Однако странам нужно выполнять несколько условий, в том числе провести необходимые реформы.

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,ЕС,
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