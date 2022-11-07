Захарова предложила европейским политикам осудить самих себя

Высокопоставленным лицам в Европе прежде всего необходимо провести трибунал против самих себя. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, передает URA.RU.

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Она прокомментировала заявление руководства Чехии о создании специального трибунала в отношении Российской Федерации.

«С себя начните», — написала Захарова и добавила, что Ирак, Сербия и «остатки Ливии» оценят подобный шаг со стороны Запада. Она подчеркнула, что европейским политикам стоило бы «свершить правосудие» над собой.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ также прокомментировала слова Еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Вархели о сроках подготовки к вступлению Украины в Европейский союз. Она считает, что для реализации этой задумки потребуется столько же времени, сколько займет «развал ЕС».