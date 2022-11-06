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9 минут назад

Путин напугал Макрона высказыванием о Хиросиме и Нагасаки

Lenta.ru

Высказывание президента России Владимира Путина о ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки напугало президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает издание издание Daily Mail.

Путин напугал Макрона одним высказыванием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника в дипломатических кругах, в разговоре с французским коллегой российский лидер заявил, что взрывы, спровоцировавшие капитуляцию Японии в 1945 году, продемонстрировали возможность победить без «атак на крупные города».

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Авторы материала выразили мнение, что Москва готова применить тактическое ядерное оружие на Украине для завершения конфликта.

«Макрон был явно встревожен. Это звучало как очень тяжелый намек на то, что Путин может взорвать тактическое ядерное оружие на востоке Украины, оставив при этом нетронутым Киев», — пишет Daily Mail.

Политика,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,
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