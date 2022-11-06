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26 минут назад

В России оценили реакцию Запада на заявление о ядерной войне

Lenta.ruиещё 1

Серьезные люди на Западе прислушались к заявлению России о недопущении ядерной войны. Об этом завил профессор МГИМО МИД России, основатель и директор ПИР-Центра Владимир Орлов, передает РИА Новости.

В России оценили реакцию Запада на заявление о ядерной войне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о заявлении МИД России, в котором сказано, что российская сторона в своей политике руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны и несет особую ответственность как ядерная держава. В нем также указано, что применение Россией ядерного оружия гипотетически допустимо лишь как ответ на агрессию, при которой будет применено оружие массового уничтожения.

Орлов отметил, что заявление было адресовано как международным партнерам, так и оппонентам России.

«В вопросе, прислушаются ли к заявлениям на Западе, может быть, я вас удивлю и скажу, что мне кажется, что прислушаются», — сказал он.

Профессор допустил, что в публикациях СМИ и выступлениях пресс-секретарей Россию продолжат обвинять, так как идет «совершенно четкая информационная война» и дезинформация в отношении России, а сочетание слов «ядерная» и «Россия» также поможет выставить страну в неприглядном свете.

При этом «серьезные люди» на Западе, в военном истеблишменте и дипломатических ведомствах уже обратили внимание на внятность такого заявления и его недвусмысленность, а также понимают, что «мячик теперь на их стороне», заключил Орлов.

Политика,Владимир Орлов,МИД России,ПИР-Центр,МГИМО,
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