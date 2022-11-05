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28 минут назад

Умер бывший первый заммэра Москвы Петр Аксенов

Илья Родин

Первый замруководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов скончался на 77-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МТПП.

Умер бывший первый заммэра Москвы Петр Аксенов
Фото: ТАССТАСС

«Практически вся трудовая биография Петра Николаевича была связана с Москвой, он отдал нашему городу более полувека жизни, пройдя славный путь от рабочего на стройке до главы целых отраслей огромного мегаполиса», - рассказал президент МТПП Владимир Платонов.

Он уточнил, что с именем Аксенова навсегда «будут связаны возведенные под его руководством современные жилые районы столицы, новые социальные и промышленные объекты, парки и магистрали».

Аксенов родился 25 августа 1946 года в селе Павловское Лебедянского района Липецкой области. В 2002- 2007 годах являлся главой Комплекса городского хозяйства, первым заместителем мэра Москвы.

Затем стал первым замруководителя департамента градостроительной политики и реконструкции города, с 2008-го по 2011 годы работал первым замруководителя департамента дорожно-мостового и инженерного строительства столицы.

Был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, а также рядом других государственных и городских наград.

Политика,Владимир Платонов,Петр Аксенов,
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