Путин: Бэтмен известен, а какой-то наш богатырь - нет

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках встречи с российскими историками заявил, что внешняя атрибутика в плане культурного развития детей очень важна, но она не будет работать, если не ляжет на всю систему воспитания.
В рамках встречи иностранный член Сербской академии наук и искусств Наталья Нарочинцкая посетовала на изучение и преподавание, а также популяризацию истории среди детей. По ее словам, ее внуки хотят получить в подарок футболки с иностранными супергероями, а не с богатырями.
«Что касается внешней атрибутики, то она очень важна. Но она не будет работать, если не будет ложиться на всю систему воспитания. Начиная с детского сада. Вот Бэтмен известен, а какой-нибудь наш богатырь — нет. Это должно быть в мультиках, фильмах, детской литературе. … На это необходимо опираться. Чтобы подтолкнуть этот процесс, мы сегодня здесь и собрались», — заявил Путин.
Ранее президент Российской Федерации поздравил россиян с Днем народного единства, который знаменует любовь к РФ.
Президент отметил, что сплоченность многонационального народа России и в годы испытаний, и при решении различных масштабных задач «всегда была одним из ключевых моментов нашего существования».