Путин: Бэтмен известен, а какой-то наш богатырь - нет

«Что касается внешней атрибутики, то она очень важна. Но она не будет работать, если не будет ложиться на всю систему воспитания. Начиная с детского сада. Вот Бэтмен известен, а какой-нибудь наш богатырь — нет. Это должно быть в мультиках, фильмах, детской литературе. … На это необходимо опираться. Чтобы подтолкнуть этот процесс, мы сегодня здесь и собрались», — заявил Путин.