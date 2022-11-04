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29 минут назад

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади

ТАСС

Президент РФ Владимир Путин в День народного единства принял участие в памятном мероприятии на Красной площади. В сопровождении участников молодежных и волонтерских организаций глава государства возложил цветы к открывшемуся после реконструкции памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

Президент ранее отмечал, что в начале ХVII века страна стояла на грани утраты своего суверенитета, но народ России не допустил этого, и, объединившись в рядах ополчения Минина и Пожарского, отстоял родную землю. Путин не раз указывал, что и сейчас, по прошествии четырех столетий, этот подвиг народа "поражает своим мощным, патриотическим порывом".

После церемонии возложения цветов российский лидер поделился своими впечатлениями от результатов реставрации монумента с участниками церемонии.

О памятнике

Памятник Минину и Пожарскому - первый скульптурный монумент Москвы, установленный на Красной площади 200 лет назад в честь победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году. Монумент создавался на народные пожертвования, и работа над ним продолжалась даже во время Отечественной войны 1812 года.

Реставрация памятника входила в план юбилейных мероприятий, посвященных 150-летию Государственного исторического музея, в ведение которого монумент был передан в 2016 году. В августе 2018 года музей объявил всероссийскую акцию по сбору средств на реставрацию. Она началась в 2020 году и продлилась два года, работы были завершены вовремя - ко Дню народного единства.

Из-за особенностей конструкции памятника в 2021 году было принято решение не перевозить монумент, а переместить его на реставрационно-монтажный стол внутри специально созданного павильона рядом с постаментом. В ходе реставрационных работ специалисты удалили из скульптур Минина и Пожарского корродированный технологический каркас фигур. Активная коррозия остатков этого каркаса привела к расслоению металла. Из-за этого происходило растрескивание и деформация оболочки скульптуры. Помимо этого, реставраторы удалили остатки формовочной смеси, ускорявшей образование ржавчины внутри памятника. Специалисты поработали и с дефектами оболочки скульптурной композиции и барельефов, восстановили наушину шлема Пожарского, утраченную в начале 2000-х годов.

Политика,Видео,Кузьма Минин,Дмитрий Пожарский,Владимир Путин,
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