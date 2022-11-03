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1 час назад

Сергей Лавров прибыл с визитом в ОАЭ

Вечерняя Москва

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом стало известно в четверг, 3 ноября.

Лавров прибыл с визитом в ОАЭ
Фото: Пресс-служба СовфедаПресс-служба Совфеда

По прибытии министр провел встречу со своим эмиратским коллегой шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном. Дипломат прибыл в Абу-Даби из Аммана (столица Иордании — прим. «ВМ»), где провел переговоры со главой иорданского МИД Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади, а также был принят королем страны Абдаллой II, сообщает ТАСС.

Во вторник, 1 ноября, главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подтвердили в ходе телефонного разговора необходимость получения гарантий неиспользования гуманитарных морских коридоров в военных целях. По мнению двух дипломатов, подобные действия Киева подрывают реализацию «черноморской зерновой инициативы» генерального секретаря ООН.

Министр иностранных дел 31 октября выступил с видеообращением перед участниками международной конференции «Роль народной дипломатии в становлении, восстановлении и развитии российско-китайских отношений», приуроченной к 65-летию Общества российско-китайской дружбы. Лавров считает, что на сегодняшний день двустороннее взаимодействие Москвы и Пекина достигло беспрецедентных высот. Лавров подчеркнул, что это сотрудничество является одним из ключевых факторов демократизации международных отношений и формирования справедливого многополярного мироустройства.

Политика,Мевлют Чавушоглу,Сергей Лавров,МИД России,ООН,
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