Лавров прибыл с визитом в ОАЭ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом стало известно в четверг, 3 ноября.

Фото: Пресс-служба Совфеда Пресс-служба Совфеда

По прибытии министр провел встречу со своим эмиратским коллегой шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном. Дипломат прибыл в Абу-Даби из Аммана (столица Иордании — прим. «ВМ»), где провел переговоры со главой иорданского МИД Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади, а также был принят королем страны Абдаллой II, сообщает ТАСС.

Во вторник, 1 ноября, главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подтвердили в ходе телефонного разговора необходимость получения гарантий неиспользования гуманитарных морских коридоров в военных целях. По мнению двух дипломатов, подобные действия Киева подрывают реализацию «черноморской зерновой инициативы» генерального секретаря ООН.