В Госдуме предрекли попытки Германии наладить диалог с Россией

«Зима не за горами, поэтому Шольца озадачили точки соприкосновения с Россией. Германия терпит энергетический кризис, так что не исключено, что немецкому канцлеру придется искать возможности, чтобы навести мосты с нашей страной», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, недовольство решениями канцлера ФРГ, в том числе и в отношении России, наблюдается среди граждан Германии.

Белик добавил, что у любого западного политика, который заботится о своей стране, должно быть «осознание важности выстраивания конструктивного взаимодействия с Россией». В настоящее время Шольц не демонстрирует готовности шагов навстречу России, а «проводимая им политика явно буксует», заключил депутат.