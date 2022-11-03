Кадыров назвал новую должность уволенного секретаря Совбеза Чечни

Секретарь Совета безопасности Чечни Апти Алаудинов, назначен на должность заместителя командующего 2-го армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

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«По причине его исключительных заслуг и по причине желания Апты Ароновича оставаться в зоне боевых действий до победного конца считаю правильным решение о назначении его заместителем командующего по ведению боевых действий 2-го армейского корпуса УНМ ЛНР»: — рассказал Кадыров.

По словам главы региона, Алаудинову также присвоили звание генерал-майора. Он также уточнил, что бывший глава Совбеза Чечни согласился на новую должность с одним условием — за ним будет сохранен статус помощника главы Чечни.

Кадыров рассказал, что под ответственностью Алаудинова в ЛНР находится линия соприкосновения в 200 километров. «За все время его командования бойцы не сделали ни единого шага назад, а только методично двигаются вперед, нанося потери противнику», — добавил он.