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15 минут назад

Кадыров назвал новую должность уволенного секретаря Совбеза Чечни

Lenta.ru

Секретарь Совета безопасности Чечни Апти Алаудинов, назначен на должность заместителя командующего 2-го армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров назвал новую должность уволенного секретаря Совбеза Чечни
Фото: ТАССТАСС

«По причине его исключительных заслуг и по причине желания Апты Ароновича оставаться в зоне боевых действий до победного конца считаю правильным решение о назначении его заместителем командующего по ведению боевых действий 2-го армейского корпуса УНМ ЛНР»: — рассказал Кадыров.

По словам главы региона, Алаудинову также присвоили звание генерал-майора. Он также уточнил, что бывший глава Совбеза Чечни согласился на новую должность с одним условием — за ним будет сохранен статус помощника главы Чечни.

Кадыров рассказал, что под ответственностью Алаудинова в ЛНР находится линия соприкосновения в 200 километров. «За все время его командования бойцы не сделали ни единого шага назад, а только методично двигаются вперед, нанося потери противнику», — добавил он.

Ранее Кадыров, комментируя увольнение Алаудинова, заявил, что у тех, кто служит в команде Ахмата Кадырова, нет ни должностей, ни званий, ни орденов, ни медалей. «Быть на пути Ахмата-Хаджи — это превыше всего», — сказал он.

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