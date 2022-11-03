В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
45 минут назад

Володин: Украинские власти ведут страну к полному исчезновению

Национальная Служба Новостейиещё 19

Киевские власти ведут Украину к полному исчезновению, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Володин: Украинские власти ведут страну к полному исчезновению
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Володин назвал Украину колонией США Как отметил Володин, после государственного переворота в 2014 году Украина «потеряла суверенитет» и «стала колонией США», пишет Ura.ru.

«За это время из Украины бежало более 10,5 млн человек. Еще 11,2 млн жителей Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор быть с Россией. С 2014 года Украина потеряла 53,7% населения», — подчеркнул председатель нижней палаты парламента.

По словам Володина, Украина «разворована», ее промышленный потенциал утрачен, в стране господствует коррупция, а интересы народа не учитываются. Как отметил политик, украинцы — «расходный материал» для США и Евросоюза: конфликт на территории страны ежедневно уносит сотни жизней, пишет РИА ФАН.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители