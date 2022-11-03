Россия рассказала ООН об одном из страхов Запада

Запад опасается создания комиссии Совета Безопасности (СБ) ООН для расследования деятельности биологических лабораторий США на территории Украины. Такое мнение выразил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, пишет РЕН.ТВ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он выступил на заседании Совета Безопасности ООН после того, как СБ не принял резолюцию РФ. За принятие документа проголосовали Россия и Китай, против — Великобритания, США и Франция, остальные воздержались.

Полянский считает, что Запад «саботировал» принятие резолюции, так как попросту боится создания комиссии, которая должна будет проанализировать представленные Россией материалы и расследовать деятельность биологических лабораторий США на Украине.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН указал, что Запад особенно возражал против того, чтобы комиссия для расследования состояла из всех Совета Безопасности ООН.

Полянский считает, что прочие формы сотрудничества западные государства не устраивают, так как они предпочитают самостоятельно устанавливать правила и порядок, по которым должны действовать все остальные.