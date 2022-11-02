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25 минут назад

Лавров прибыл с визитом в Иорданию

ТАССиещё 1

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду вечером прибыл в столицу Иордании, передает корр. ТАСС.

Лавров прибыл с визитом в Иорданию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В четверг у российского министра запланированы переговоры с иорданским коллегой Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади, а также встреча с королем Иордании Абдаллой II.

Как ожидается, в ходе переговоров будут обсуждаться актуальные аспекты международной и региональной повестки дня, в частности ситуация на Украине, сирийский вопрос, палестино-израильское урегулирование, обстановка в Ираке и положение дел в зоне Персидского залива, а также весь комплекс двусторонних отношений.

Амман станет первым пунктом в рамках рабочей поездки министра по Ближнему Востоку. На следующий день Лавров отправится с визитом в столицу ОАЭ.

Предыдущий визит Лаврова в Иорданию состоялся в 2019 году.

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