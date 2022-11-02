Кадыров прокомментировал увольнение Алаудинова

Глава Чечни Рамзан Кадыров, рассуждая об увольнении секретаря командира подразделения спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова с должности секретаря Совета безопасности Чечни, посоветовал не загружать головы. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
«Я хочу вас приятно удивить, или порадовать, или огорчить. У тех людей, которые служат в команде Ахмата-Хаджи, нет ни должностей, ни званий, ни орденов, ни медалей. Есть путь Ахмата-Хаджи. Быть на пути — это превыше всего. Туда входит все. Поэтому не загружайте свои головы», — объяснил глава республики.
Указ об освобождении Апты Алаудинова от должности секретаря Совета безопасности Чечни опубликовали 2 ноября. При этом Алаудинов продолжает занимать должности помощника главы Чечни по силовому блоку, а также командира спецподразделения «Ахмат», который участвует в СВО.