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20 минут назад

Кадыров прокомментировал увольнение Алаудинова

Lenta.ruиещё 1

Глава Чечни Рамзан Кадыров, рассуждая об увольнении секретаря командира подразделения спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова с должности секретаря Совета безопасности Чечни, посоветовал не загружать головы. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Кадыров прокомментировал увольнение Алаудинова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я хочу вас приятно удивить, или порадовать, или огорчить. У тех людей, которые служат в команде Ахмата-Хаджи, нет ни должностей, ни званий, ни орденов, ни медалей. Есть путь Ахмата-Хаджи. Быть на пути — это превыше всего. Туда входит все. Поэтому не загружайте свои головы», — объяснил глава республики.

Кадыров также заявил о скором завершении специальной военной операции России на Украине (СВО).

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Указ об освобождении Апты Алаудинова от должности секретаря Совета безопасности Чечни опубликовали 2 ноября. При этом Алаудинов продолжает занимать должности помощника главы Чечни по силовому блоку, а также командира спецподразделения «Ахмат», который участвует в СВО.

Политика,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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