Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал гуманным действие моратория на смертную казнь в России, до этого приведя в пример диверсии и теракты на территории России. Он подчеркнул, что Россия является единственной страной среди крупнейших с ядерным оружием, где законом запрещается казнить людей за преступления. Политик напомнил, что во время Великой Отечественной войны «с саботажниками никто не цацкался».

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В своем Telegram-канале экс-премьер указал, что на территории России стали действовать «жовто-блакитные» диверсанты из зарубежных стран, которые не согласны с политикой России.

Медведев возмутился такими действиями, поскольку Россия приняла у себя «этих уродов» и дала им возможность получить образование, а несогласные с позицией РФ иностранцы ответили терактами и диверсиями.