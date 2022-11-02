«Выйди и расскажи»: Захарова обратилась к Трасс

Молчание бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс по поводу утечек информации с ее телефона вызывает множество вопросов и ей стоит самой прокомментировать ситуацию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, видеозапись выступления которой приводят «Известия».
Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что после взрывов на трубах системы «Северный поток» Лиз Трасс якобы отправила сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену о том, что с газопроводами «покончено». По его словам, политик воспользовалась своим iPhone и написала госсекретарю через минуту после взрыва — до того, как о диверсии стало известно миру.
По словам Захаровой, историю с утечкой информации с телефона премьер-министра Великобритании «раскрутили» не иностранные, а именно британские СМИ, и вызывает удивление молчание Трасс по этому поводу.
«Будь добра – выйди и расскажи. У тебя было время и возможности кататься на танке, но про свой телефон можно ведь рассказать», - заявила Захарова на медиафоруме «Развитие медиа в меняющемся мире».
Ранее Лиз Трасс, занимавшая в тот момент пост министра иностранных дел Великобритании, прокатилась на танке НАТО в Эстонии, неподалеку от границ России. Как сообщал The Times, глава ведомства решила повторить поступок бывшего премьер-министра страны Маргарет Тэтчер, которая в 1998 году совершила похожую поездку на бронетехнике в ходе своего визита в ФРГ.