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31 минуту назад

«Выйди и расскажи»: Захарова обратилась к Трасс

Алиса Селезнёва

Молчание бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс по поводу утечек информации с ее телефона вызывает множество вопросов и ей стоит самой прокомментировать ситуацию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, видеозапись выступления которой приводят «Известия».

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что после взрывов на трубах системы «Северный поток» Лиз Трасс якобы отправила сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену о том, что с газопроводами «покончено». По его словам, политик воспользовалась своим iPhone и написала госсекретарю через минуту после взрыва — до того, как о диверсии стало известно миру.

Кремль ответил на обвинения во взломе телефона Трасс

По словам Захаровой, историю с утечкой информации с телефона премьер-министра Великобритании «раскрутили» не иностранные, а именно британские СМИ, и вызывает удивление молчание Трасс по этому поводу.

«Будь добра – выйди и расскажи. У тебя было время и возможности кататься на танке, но про свой телефон можно ведь рассказать», - заявила Захарова на медиафоруме «Развитие медиа в меняющемся мире».

Ранее Лиз Трасс, занимавшая в тот момент пост министра иностранных дел Великобритании, прокатилась на танке НАТО в Эстонии, неподалеку от границ России. Как сообщал The Times, глава ведомства решила повторить поступок бывшего премьер-министра страны Маргарет Тэтчер, которая в 1998 году совершила похожую поездку на бронетехнике в ходе своего визита в ФРГ.

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