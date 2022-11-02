«Выйди и расскажи»: Захарова обратилась к Трасс

Молчание бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс по поводу утечек информации с ее телефона вызывает множество вопросов и ей стоит самой прокомментировать ситуацию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, видеозапись выступления которой приводят «Известия».

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что после взрывов на трубах системы «Северный поток» Лиз Трасс якобы отправила сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену о том, что с газопроводами «покончено». По его словам, политик воспользовалась своим iPhone и написала госсекретарю через минуту после взрыва — до того, как о диверсии стало известно миру.

По словам Захаровой, историю с утечкой информации с телефона премьер-министра Великобритании «раскрутили» не иностранные, а именно британские СМИ, и вызывает удивление молчание Трасс по этому поводу.

«Будь добра – выйди и расскажи. У тебя было время и возможности кататься на танке, но про свой телефон можно ведь рассказать», - заявила Захарова на медиафоруме «Развитие медиа в меняющемся мире».