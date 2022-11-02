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13 минут назад

В МИД рассказали о сигнале Запада россиянам

Мария Иванова

Замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что во время мобилизации западные страны не ждали россиян с «распростертыми объятиями». Об этом сообщает РИА Новости.

В МИД рассказали о сигнале Запада россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Литва, Латвия, Польша, Чехия, Эстония и Финляндия запретили въезд большинству россиян. Иванов отметил, что позже эти государства отказались делать исключения для российских мужчин, решивших покинуть страну во время частичной мобилизации.

«Пусть это станет еще одним сигналом для тех, кто убежден, что на Западе их ждут с распростертыми объятиями», - подчеркнул дипломат.

Запреты на въезд российским туристам Иванов назвал продолжением «необоснованного конфронтационного курса», цель которого - резко сократить взаимные поездки граждан ЕС и россиян.

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После объявления частичной мобилизации в РФ глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что россияне, покидающие страну из-за нежелания выполнять обязательства перед собственным государством, не подходят под выдачу гуманитарных виз. В Латвии и Эстонии заявили, что не будут помогать россиянам избежать мобилизации.

При этом в Германии обещали предоставить убежище «дезертирам, которым угрожают жестокие репрессии», а в Еврокомиссии призвали гарантировать право въезда для россиян, просящих убежища в условиях мобилизации.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверяла, что решившие убежать от мобилизации россияне могут подать заявления на убежище в США.

Политика,Евгений Иванов,МИД России,Администрация США,Еврокомиссия,ЕС,
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