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22 минуты назад

Россия и Турция обсуждают вопрос зерновой сделки

Елена Прошина

Президент Турции Тайип Эрдоган и лидер России Владимир Путин продолжили переговоры по вопросу зерновой сделки. Было решено провести расследование теракта в акватории Севастополя и потребовать от Украины гарантии соблюдения договоренностей, заключенных в Стамбуле, передает РИА Новости.

Зерновая сделка: Что обсуждают РФ и Турция?
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в публикации, Путин раскрыл Эрдогану причины приостановки действия зерновой сделки и отметил, что для возобновления участия в инициативе Россия должна получить от Украины гарантии о безопасности передвижения судов по гуманитарному коридору. По итогу беседы лидеры двух стран признал, что необходимо провести подробное расследование нападения на корабли Черноморского флота России в Севастополе и получить от Киева реальные гарантии о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях.

Москва подчеркнула, что только после этого можно будет вновь поднять вопрос о возобновлении ее участия зерновой сделки. Кроме того, Путин заверил Эрдогана, что Россия может поставить в страны Африки удобрения и зерно на безвозмездной основе.

Позже главы МИД Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров в ходе телефонной беседы также подчеркнули необходимость получения от Киева гарантий безопасности передвижения судов по гуманитарному коридору

В то же время представитель ООН в Совместном координационном центре Исмини Палла заявила, что ООН, Украина и Турция не запланировали движения судов для перевозки зерна в рамках «черноморской инициативы» на 2 ноября.

Политика,Мевлют Чавушоглу,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД Турции,ООН,
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