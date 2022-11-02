Зерновая сделка: Что обсуждают РФ и Турция?

Президент Турции Тайип Эрдоган и лидер России Владимир Путин продолжили переговоры по вопросу зерновой сделки. Было решено провести расследование теракта в акватории Севастополя и потребовать от Украины гарантии соблюдения договоренностей, заключенных в Стамбуле, передает РИА Новости.

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Как говорится в публикации, Путин раскрыл Эрдогану причины приостановки действия зерновой сделки и отметил, что для возобновления участия в инициативе Россия должна получить от Украины гарантии о безопасности передвижения судов по гуманитарному коридору. По итогу беседы лидеры двух стран признал, что необходимо провести подробное расследование нападения на корабли Черноморского флота России в Севастополе и получить от Киева реальные гарантии о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях.

Москва подчеркнула, что только после этого можно будет вновь поднять вопрос о возобновлении ее участия зерновой сделки. Кроме того, Путин заверил Эрдогана, что Россия может поставить в страны Африки удобрения и зерно на безвозмездной основе.

Позже главы МИД Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров в ходе телефонной беседы также подчеркнули необходимость получения от Киева гарантий безопасности передвижения судов по гуманитарному коридору