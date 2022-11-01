Захарова призвала ООН стать гарантом зерновой сделки

ООН должна стать гарантом зерновой сделки. С таким призывом в эфире радио «Комсомольская правда» выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Когда спрашивают: какие гарантии вы хотите по зерновой сделке? А от кого вы хотите гарантий? Да от всех, кто подписался под этой сделкой. И в первую очередь — от ООН, которая выполняла функции посредника и гаранта и предлагала сама эти схемы», — сказала Захарова.
Она отметила, что организации необходимо «сделать так, чтобы все, кто стоит за киевским режимом, коль скоро они являются выгодополучателями от этой самой зерновой сделки понимали, что никакие подобные провокации больше не пройдут». Захарова уточнила, что под провокацией имеет ввиду атаки на Черноморский флот и гражданские суда в акватории Севастополя со стороны Украины.
Напомним, что после террористического акта в отношении российских кораблей 29 октября Минобороны страны объявило о приостановке участия в реализации зерновой сделки. В ведомстве отмечали, что нападение совершил «киевский режим при участии специалистов Великобритании». Поскольку блокировка сделки ставит под угрозу продовольственную безопасность бедных стран, в РФ выступили с предложением организовать на безвозмездной основе поставки зерна в такие государства в ближайшие четыре месяца.