Захарова призвала ООН стать гарантом зерновой сделки

«Когда спрашивают: какие гарантии вы хотите по зерновой сделке? А от кого вы хотите гарантий? Да от всех, кто подписался под этой сделкой. И в первую очередь — от ООН, которая выполняла функции посредника и гаранта и предлагала сама эти схемы», — сказала Захарова.