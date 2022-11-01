Захарова дала совет главе МИД Германии

Главе МИД Германии Анналене Бербок необходимо взять отпуск, купить карту и учебник по истории, чтобы ознакомиться с первичными признаками геополитики. Такой совет министру иностранных дел ФРГ после ее заявлений о России и Китае у себя в Telegram-канале дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова .

Ранее Бербок отправилась с визитом в страны Центральной Азии. В частности, она посетила Казахстан и Узбекистан. Во время своей поездки Бербок призвала «не допустить беспрепятственного усиления России и Китая в Центральной Азии». Также она заявила, что пришло время сменить принцип «безопасность вместе с РФ» на «безопасность от нее».