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47 минут назад

Захарова дала совет главе МИД Германии

Елена Прошина

Главе МИД Германии Анналене Бербок необходимо взять отпуск, купить карту и учебник по истории, чтобы ознакомиться с первичными признаками геополитики. Такой совет министру иностранных дел ФРГ после ее заявлений о России и Китае у себя в Telegram-канале дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова дала совет главе МИД Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что она несет? Аня/Лена, купите карту, учебник истории и возьмите отпуск для ознакомления с первичными признаками геополитики», — написала она.

Ранее Бербок отправилась с визитом в страны Центральной Азии. В частности, она посетила Казахстан и Узбекистан. Во время своей поездки Бербок призвала «не допустить беспрепятственного усиления России и Китая в Центральной Азии». Также она заявила, что пришло время сменить принцип «безопасность вместе с РФ» на «безопасность от нее».

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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