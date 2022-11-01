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15 минут назад

Путин назвал Эрдогану условия возвращения России в зерновую сделку

ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию, складывающуюся вокруг зерновой сделки. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам беседы во вторник.

"Проведен подробный обмен мнениями по вопросам, касающимся сложившейся ситуации с реализацией достигнутых с участием турецкой стороны договоренностей по вывозу зерна из черноморских портов", - говорится в сообщении.

Путин заявил, что возврат РФ в зерновую сделку возможен после расследования удара по Севастополю и гарантий безопасности от Киева.

Стало известно о разговоре Путина и Эрдогана

Он рассказал о причинах решения приостановить участие РФ в зерновой сделке.

"Владимир Путин информировал о причинах принятого Россией решения приостановить действие этой сделки. Подчеркнуто, что киевский режим при поддержке западных кураторов использовал созданный для транспортировки украинских зерновых морской гуманитарный коридор с целью осуществления ударов по инфраструктуре и кораблям российского Черноморского флота в Севастополе, которые обеспечивали безопасное функционирование упомянутого маршрута" - отметили в Кремле.

Путин указал Эрдогану на невыполнение второй части зерновой сделки по разблокировке экспорта сельхозпродукции и удобрений РФ на мировые рынки.

Президент РФ подтвердил готовность Москвы безвозмездно поставить в Африку значительные объемы зерна и удобрений.

По его словам, задача обеспечения продовольствием в приоритетном порядке наиболее нуждающиеся страны так и не выполнена.

Политика,Видео,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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