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51 минуту назад

МИД РФ назвал условие для возобновления зерновой сделки

Илья Родин

Киев должен предоставить гарантии, что «зерновой коридор» в Черном море не будет использоваться в военных целях, заявил во вторник, 1 ноября, замминистра иностранных дел Сергей Вершинин в ходе переговоров с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что в ходе встречи стороны обсудили основные аспекты сотрудничества России и Анкары на международных площадках.

В частности, дипломаты уделили значительное внимание «продуктовой сделке», которая была временно приостановлена российской стороной после атаки беспилотников ВСУ на корабли Черноморского флота в Севастополе.

В России прокомментировали решения Киева, Анкары и ООН по зерновой сделке

Вершинин подчеркнул, что власти Украины должны предоставить гарантии «неиспользования гуманитарного коридора в Черном море в военных целях».

Политика,Видео,Сергей Вершинин,МИД России,ООН,
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