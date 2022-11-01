МИД РФ назвал условие для возобновления зерновой сделки

Киев должен предоставить гарантии, что «зерновой коридор» в Черном море не будет использоваться в военных целях, заявил во вторник, 1 ноября, замминистра иностранных дел Сергей Вершинин в ходе переговоров с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что в ходе встречи стороны обсудили основные аспекты сотрудничества России и Анкары на международных площадках.

В частности, дипломаты уделили значительное внимание «продуктовой сделке», которая была временно приостановлена российской стороной после атаки беспилотников ВСУ на корабли Черноморского флота в Севастополе.