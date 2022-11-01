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24 минуты назад

Стало известно о разговоре Путина и Эрдогана

Елена Прошина

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры и обсудили зерновую сделку. Об этом сообщает NTV со ссылкой на управление по коммуникациям турецкого президента.

Во время разговора обсуждались «региональные вопросы», в частности, последние события украинского кризиса и решение России приостановить участие в зерновой сделке.

Эрдоган заявил, что в Турции продолжают обсуждать со всеми сторонами возможное решение проблем, связанных со сделкой.

Он выразил уверенность, что сторонам удастся наладить сотрудничество «как в этом, так и во многих других вопросах».

В июле Россия и Украина договорились возобновить экспорт украинского зерна через черноморские порты. Гарантами зерновой сделки выступили Турция и ООН.

Путин охарактеризовал Эрдогана

В рамках соглашения зерно стало поступать на мировой рынок по безопасному коридору. Москва, среди прочего, получила гарантии для экспорта собственного зерна и удобрений (он не должен попадать под санкции).

В сентябре Путин заявил, что цель сделки - обеспечивать зерном нуждающиеся страны - не соблюдается, большая часть экспорта уходит в ЕС. Постпред России при ООН Геннадий Гатилов заявлял, что РФ по-прежнему испытывает трудности с экспортом своих товаров. Он предупредил, что Москва выйдет из соглашения, если сделка не будет равноправной.

29 октября украинские беспилотники атаковали корабли Черноморского флота РФ и гражданские суда в Севастополе. Российские военные заявили, что атакованные корабли обеспечивали безопасность зернового коридора. После этого РФ решила приостановить участие в сделке.

30 октября в Турции подтвердили, что корабли с зерном пока не будут покидать украинские порты.

В Кремле заявили, что Россия готова безвозмездно поставить зерно беднейшим странам.

Политика,Видео,Геннадий Гатилов,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,ООН,ЕС,
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